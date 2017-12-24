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В США при аварии самолета погибли четверо людей

В США при аварии самолета погибли четверо людей

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате крушения двухмоторного самолета в американском штате Флорида погибли четыре человекаю Об этом сообщает телеканал WFLA, передает УНН.

Самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту возле Бен-Дюрранс-роуд.

Причины крушения неизвестны. По предварительным данным, в районе наблюдались плохие погодные условия.

Как сообщал УНН, в городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты.

Источник: УНН
Теги: США, самолет, крушение
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