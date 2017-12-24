Коммунальщики устанавливают балансодержателя обвалившегося забора в Киеве

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На сегодняшний день коммунальные службы устанавливают балансодержателя кирпичного забора, который обвалился на ул.Антоновича в столице. Об этом в эфире телеканала “Интер” заявил замдиректора управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района Роман Кашевский, передает УНН.

“На сегодняшний день балансодержатель этой стены устанавливается. Мы ожидаем сейчас спецтехнику, которая разберет этот завал и вывезет весь строительный мусор”, — сообщил Р.Кашевский.

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Напомним, после обвала кирпичного забора между дворами на ул.Антоновича в столице без газа остались четыре жилых дома.

“В результате обвала повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего без газа осталось 4 жилых дома. Сейчас на месте работают рабочие „Киевгаза“, которые проводят подключение газа в трех домах, 4-й дом будет подключен в течение среды на следующей неделе”, — сообщили в КГГА.

Также в результате обвала повреждены два автомобиля марок “BMW” и “Lexus”. Оба авто уже извлекли из-под завала.