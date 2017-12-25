Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг самых безопасных и наименее безопасных стран мира, в якрму Украина занимает 10 место, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Всемирный экономический форум опубликовал отчет о конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, который анализирует состояние соответствующих секторов в 136 странах мира.

Как часть этого отчета, ВЭФ провел оценку безопасности каждой из этих стран. Чтобы сформировать этот рейтинг, форум “измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия риски для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)”. Этот рейтинг не учитывает мелких преступлений.

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Подытоживая доклад, издание собрало 20 самых опасных стран по версии ВЭФ, из которых 10 место занимает Украина.

“Борьба между вооруженными силами Украины и вооруженными сепаратистами, который поддерживается Россией, является общей как в восточных, так и в юго-восточных регионах Украины, в частности в областях Донецкой области, Луганской области и Крыму. Граждане продолжают испытывать ущерб из-за боевых действий”, - объясняют эксперты.

Перед Украиной по уровню опасности разместились Демократическая Республика Конго, Таиланд, Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, и Филиппины. Опаснее экономисты назвали Гондурас, Кению, Египет, Венесуэлу, Нигерию, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбию.