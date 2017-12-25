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Выборы в ОТО: полиция открыла 13 производств

Выборы в ОТО: полиция открыла 13 производств

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вчера, на территории 17 регионов страны прошли первые местные выборы в объединенные территориальные общины. Всего в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств, передает УНН со ссылкой пресс-службу национальной полиции.

"По состоянию на 24.00 в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях, открыто 13 уголовных производств", - говорится в сообщении.

В частности, по ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства в Черниговской и четвёртый Полтавской областях.

В Черкасской и Полтавской областях полицейскими было начато по одному уголовному производству по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов). а также по ст.296 (хулиганство) в Днепропетровской области.

Напомним, голосование проходило на 391 участках избирательной комиссии в пределах 51 территориального округа.

Как сообщал УНН, в воскресенье в 51 территориальной объединенной общине прошли первые выборы.

Источник: УНН
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