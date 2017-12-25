Во Львовской области в результате ДТП пострадали три человека, среди них двухлетний ребенок

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, в селе Гамалеевка Пустомытовского района случилось ДТП с участием трех автомобилей. В результате ДТП за помощью к медикам обратились три человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 60-летний житель Закарпатской области, на кольце, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущества в движении автомобилю "ВАЗ 21099". Вследствие чего "ВАЗ 21099" столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, ехавший позади.

В результате ДТП травмы получили три человека и были доставлены в медицинские учреждения Львова.

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В частности, пострадал 29-летний водитель и двое пассажиров "ВАЗ 21099", в возрасте 27 и 2 года. После оказания медицинской помощи пассажиров отпустили домой, а водитель автомобиля госпитализирован в хирургическое отделение Львовской городской больницы скорой медицинской помощи.