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Украинская сторона подтвердила готовность обмена содержащимися 27 декабря

Украинская сторона подтвердила готовность обмена содержащимися 27 декабря

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона официально готова к обмену удерживаемыми 27 декабря. Об этом народный депутат Украины сообщила на своей странице в сети Facebook, передает УНН.

"27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам ... Официально. Украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад", - написала она.

Так, 27 декабря состоится освобождения 74 украинцев, Украина, в рамках освобождения, передаст 306 удержанных, где это позволяет украинское законодательство.

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Напомним, боевики заявили, что обмен удерживаемыми лицами пройдет 27 декабря.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе достигла договоренности об обмене пленными к новогодним праздникам.

Источник: УНН
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