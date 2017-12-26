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Водитель автобуса, который въехал в переход, рассказал свою версию пришествия

Водитель автобуса, который въехал в переход, рассказал свою версию пришествия

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал, что машина внезапно сама начала двигаться, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, которые приводит Следственный комитет, он пытался остановиться, но тормоза не сработали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.

Напомним, автобус сегодня протаранил толпу на Можайском шоссе и и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали — четверо находятся в больнице.

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Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.

Источник: УНН
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