Батькивщина провела больше всего депутатов в советы ОТО на выборах 24 декабря

КИЕВ. 25 декабря. УНН. "Батькивщина" одержала победу на местных выборах в 51 ОТО, которые состоялись 24 декабря, с результатом в 31,6% голосов. Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила в понедельник, 25 декабря, на пресс-конференции в Киеве, объявляя результаты выборов депутатов-выдвиженцев от партий, основанных на данных протоколов с мокрыми печатями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщины".

По ее словам, победу удалось достичь несмотря на административный ресурс действующей власти, подкуп, шантаж и запугивание.

"Батькивщина" получила всего депутатских мандатов:

Всего на выборах в ОТО, которые состоялись 24 декабря, выбирали 1071 депутата, 80% из них выдвигались партиями.

Результат "Батькивщины" - 31,6% депутатов от выдвиженцев партий, МЧП "Солидарность" - 19,4%:

Юлия Тимошенко отметила, что по сравнению с последними выборами в ОТО партия "Батькивщина" улучшила свой результат и увеличила разрыв с ближайшим конкурентом, президентской БПП, до 12%.

Учитывая то, что местные выборы проходили практически во всех областях Украины, добавила политик, результаты являются репрезентативными для понимания уровня поддержки партий у людей.

"Результаты выборов и являются настоящим рейтингом политических сил в отличие от заказных и проплаченных Банковой рейтингов", - убеждена Ю.Тимошенко.

Лидер партии убеждена, что при отсутствии фальсификаций и подкупа избирателей, у "Батькивщины" был бы в корне другой результат - до 40% поддержки, ведь "таких репрессивных, нечестных и сфальсифицированных выборов, которые проводит действующий президент в Украине, никогда не было, даже во времена Януковича".

В качестве примера, Тимошенко привела ситуацию с лишением гражданства выдвиженца от "Батькивщины" на голову Малиновский ОТО Хасана Хасаева, манипуляции с голосованием на дому в Днепропетровской и тотальный подкуп избирателей в Николаевской области.

Парламентарий также напомнила, что это пятая волна выборов в ОТО за два года. На каждом этапе "Батькивщина" занимала первое место.

Юлия Тимошенко поблагодарила украинцев, поддержавших на выборах в ОТО "Батькивщину" и другие оппозиционные силы, и выразила надежду, что народ Украины сможет победить систему, кланы и коррупцию и свободно сделать свой выбор на следующих президентских и парламентских выборах.

"Украинцы невероятные, удивительные и мудрее любых технологий и фальсификации. Вы бесстрашны, и мы вместе можем построить страну, за которую нам никогда не будет стыдно, которая будет сильной среди всех европейских стран", - подытожила Юлия Тимошенко.