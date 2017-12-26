В Полтавской области автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Утром 25 декабря вблизи села Новофедоровка Чутовского района, на трассе Киев - Харьков - Довжанский микроавтобус "Mercedes Benz Sprinter", который двигался в направлении Харькова зиткнувсяз грузовиком "MAN", которая ехала в Полтавском направлении. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции на своем сайте, передает УНН.

Сообщается, что в результате столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично сошел на обочину и перекрыла полосу движения в направлении города Харьков.

В результате аварии водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажирка с телесными повреждениями был доставлен в районную больницу.

Позже от полученных травм водитель погиб.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, заторов на указанном участке дороги нет, проводятся мероприятия по ликвидации последствий столкновения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение”.