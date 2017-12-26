На столичных рынках елки стоят до 20 тыс. грн

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Диапазон цен на елки на столичных рынках развернулся от 50 гривен до 20 тыс. гривен. Об этом корреспонденты УНН узнали на рынках Киева.

В частности, дешевле на рынке можно купить елки до 1 м - от 50 до 150 гривен.

Деревья выше и до двух метров стоят от 200 до 1000 гривен. За высокие елки от 2 метров придется заплатить до 2 тысяч гривен.

Цены на елки, которые продаются возле метро немного выше, чем на официальных "базарах". Маленькую елку до 1 м здесь продают от 100 грн.

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Самые дорогие цены в центре столицы. На Владимирском рынке самая высокая елка стоит 20 000 гривен. Елки среднего размера (1-2 м) стоят от 400 грн и до 1,5 тысяч гривен.

Самые дешевые елки можно купить в лесничествах. Цены стартуют от 45 гривен. Высотой от 1 до 1,5 м обойдутся в 70 грн, от 1,5 до 2 м - в 80 грн, от 2 до 2,5 - продают по 100 грн.

При покупке дерева нужно обратить внимание на наличие специальной самоклеящейся ленты с номером или бирки со штрих-кодом.

Это доказывает, что дерево выращено легально и экологически чистое.