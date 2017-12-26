Грузовик с 35 тоннами масла перевернулся на Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Ореховском районе Запорожской области на ходу перевернулся грузовик, перевозивший 35 тонн подсолнечного масла. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водитель грузового автомобиля МАН съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Автомобиль перевозил подсолнечное масло в цистерне общим весом 35 т", - сообщили в областном ведомстве.

Спасатели областного ГСЧС с помощью автокрана, тросов и лебедки перевернули грузовик и оттранспортировали ее на безопасный участок проезжей части дороги.

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