Спортсмен из Львовской области стал лучшим теннисистом-паралимпийцем мира

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Представитель Львовской области Виктор Дидух стал победителем в номинации "Лучший теннисист-паралимпиец 2017" Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.

Лучший теннисист-паралимпиец мира 2017 Виктор Дидух завоевал две "золотые" медали нынешнего чемпионата Европы (лично и в команде), одержал победу в трех турнирах серии "Pro Tour", а также является первым номером мирового рейтинга в своем классе.

Виктор Дидух - выпускник Института экономики и менеджмента Национального университета "Львовская политехника" (специальность "Менеджмент внешнеэкономической деятельности").

Мастер спорта Украины международного класса по настольному теннису среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, член национальной паралимпийской сборной команды Украины.

Чемпион Европы, чемпион мира, многократный победитель международных турниров, чемпион Паралимпийских игр 2016 года. Награжден Орденом "За мужество" III степени. Один из основателей благотворительного фонда "Сердце Льва".