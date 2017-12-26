Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 декабря 2017 03:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полиция задержала двух сталкеров в зоне ЧАЭС

Полиция задержала двух сталкеров в зоне ЧАЭС

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ночью вблизи отселенного села Залесье работники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей, передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне ЧАЭС погиб сталкер

Материал направлен в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.