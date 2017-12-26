Во Львове сработали тревожные сирены

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Во Львове из-за сбоя системы включились тревожные сирены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы “Варта-1” Игорь Зинкевич, передает УНН.

По информации, сирена в городе сработала поздно вечером, в 22.35. Уже в 22.40 стало известно, что сигнализация сработала самостоятельно, без вмешательства человека. По состоянию на 23.00 сообщили, что сирены в городе раздавались из-за сбоя системы.

“По оперативной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, сегодня в городе включилось оповещение из-за сбоя системы. По словам оперативного дежурного в ЛОГА, он оповещения не включал”, — отметил Зинкевич.

Также он отметил, что сейчас, как сообщили в управлении, на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации.

“Следовательно, поскольку несанкционированно сработала аппаратура, никакой угрозы в городе нет, поэтому жителей просят сохранять спокойствие”, — добавил он.