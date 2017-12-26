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Канада объявила персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов

Канада объявила персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Канада объявила персонами нон грата посла и временного поверенного Венесуэлы. Об этом заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Глава канадского МИД отметила, что ранее отозванного посла Венесуэлы больше не пустят в Канаду, а поверенного в делах Венесуэлы объявляют персоной нон грата.

“Канадцы не будут молча смотреть, как правительство Венесуэлы лишает своих граждан их основных демократических прав и прав человека, а также доступа к базовой гуманитарной помощи”, — добавила она.

Напомним, как сообщал УНН, посол Бразилии в Венесуэле и поверенный в делах Канады также были объявлены персонами нон грата по решению Национального учредительного собрания Венесуэлы.

Источник: УНН
Теги: Канада, посол, Венесуэла
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