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С Нового года стартует очередной этап электронного декларирования в Украине

С Нового года стартует очередной этап электронного декларирования в Украине

КИЕВ. 26 декабря. УНН. С 1 января 2018 года в Украине стартует очередной этап электронного декларирования. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.

В НАПК призвали для заблаговременной подготовки к очередному этапу электронного декларирования в Украине, который начинается с 1 января 2018 года, выполнить следующие действия.

Во-первых, субъекты декларирования должны проверить адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В агентстве напомнили, что согласно указу Президента, доступ к отдельным почтовым серверам в домене ".ru" ограничен, поэтому следует использовать почтовые ящики, которые не подпадают под указанные ограничения (например ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com и т.д.).

Во-вторых, субъекты декларирования должны проверить срок действия и работоспособность своей электронной цифровой подписи (ЭЦП) для работы с реестром.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку деклараций еще 10 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Источник: УНН
Теги: декларация, проверки, НАПК
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