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В Новотроицком обнаружили тайник с тротилом для диверсий боевиков

В Новотроицком обнаружили тайник с тротилом для диверсий боевиков

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В населенном пункте Новотроицкое Донецкой области выявлен большой арсенал со взрывчатыми веществами, которыми могли бы воспользоваться диверсионно-разведывательные группы боевиков. Об этом сообщает в сводке о результатах работы за 11 месяцев текущего года пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В ходе проверки оперативной информации относительно накопления огнестрельного оружия и боеприпасов в населенном пункте Новотроицкое правоохранители с помощью служебной собаки обнаружили тайник. В нем содержался тротил, 4 противотанковые мины, более 200 патронов, 44 электродетонатора, 15 взрывателей для противотанковых мин, 7 ручных гранат и противотанковая управляемая ракета и т.д. Данный арсенал должен был использоваться для диверсий на территории Украины", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в камере хранения в Кропивницком обнаружили сумку с патронами.

Источник: УНН
Теги: Донецкая область, боевики, тротил, Госпогранслужба
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