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В этом году в Нацполицию приняли более 10 тысяч украинцев

В этом году в Нацполицию приняли более 10 тысяч украинцев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение 2017 года в ряды Национальной полиции Украины были принять более 10 тысяч граждан. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В течение этого года мы приняли на работу 10 646 граждан, большинство которых сейчас проходят обучение или готовятся к нему. Это дает нам возможность оперировать цифрой около 102 тысячи штатных работников, всего состав Нацполиции - 140 тысяч", - рассказал С.Князев.

Как сообщал УНН, в Украине за год провели 72 тысячи акций с участием 28 млн граждан.

Источник: УНН
Теги: полиция, работа
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