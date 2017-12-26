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Князев анонсировал создание полиции превенции

Князев анонсировал создание полиции превенции

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2018 году планируется создание общего подразделения Национальной полиции под названием “полиция превенции”. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что к концу 2018 года мы сможем унифицировать и сделать единый стандарт патрульной полиции и полиции общественной безопасности — мы их объединим. Не будет два разных департамента. Думаю, что придем к одному общему подразделению — это будет называться „полиция превенции“”, — отметил С.Князев.

Как сообщал УНН, С.Князев сообщил, что в 2017 года в ряды Нацполиции было принято более 10 тысяч украинцев.

Источник: УНН
Теги: Национальная полиция, Сергей Князев
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