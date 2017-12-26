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Дело Саакашвили: к Окружному админсуду Киева стянули Нацгвардию

Дело Саакашвили: к Окружному админсуду Киева стянули Нацгвардию

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Под здание Окружного административного суда Киева стянули несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, причиной усиления правопорядка Окружного админсуда стало то, что в 13:30 здесь должно начаться судебное заседание по иску М.Саакашвили против миграционной службы из-за того, что Украина отказала в предоставлении ему статуса "человека, который требует дополнительной временной защиты".

Как сообщает корреспондент, ситуация под судом спокойная, однако на месте дежурит четыре автобуса с несколькими десятками бойцов Нацгвардии при полной амуниции.

Как сообщал УНН, 22 сентября Мостиский районный суд Львова наложил штраф на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили за незаконное пересечение украинской границы в сумме 3,4 тысячи гривен.

Напомним, защита М.Саакашвили зарегистрировала в СБУ ходатайство о переносе допроса.

Источник: УНН
Теги: суд, Нацгвардия, Дело Саакашвили
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