Дело Саакашвили: к Окружному админсуду Киева стянули Нацгвардию

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Под здание Окружного административного суда Киева стянули несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, причиной усиления правопорядка Окружного админсуда стало то, что в 13:30 здесь должно начаться судебное заседание по иску М.Саакашвили против миграционной службы из-за того, что Украина отказала в предоставлении ему статуса "человека, который требует дополнительной временной защиты".

Как сообщает корреспондент, ситуация под судом спокойная, однако на месте дежурит четыре автобуса с несколькими десятками бойцов Нацгвардии при полной амуниции.

Как сообщал УНН, 22 сентября Мостиский районный суд Львова наложил штраф на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили за незаконное пересечение украинской границы в сумме 3,4 тысячи гривен.

Напомним, защита М.Саакашвили зарегистрировала в СБУ ходатайство о переносе допроса.