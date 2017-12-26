В Мининфраструктуры анонсировали упрощения грузовых автоперевозок

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министерство инфраструктуры Украины запускает систему электронной выдачи и учета одноразовых разрешений на осуществление грузовых автомобильных перевозок. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

“Прежде всего, эта система направлена ​​сделать процедуру выдачи максимально удобной, прозрачной и максимально убрать все коррупционные риски. Перевозчик, который планирует осуществить перевозку, будет иметь возможность забронировать разрешение на онлайн-портале и в течение определенного срока получить оригинал бланка в пункте выдачи разрешений, что позволит бизнесу качественно планировать свою работу. Новая система будет наносить на бланк разрешения уникальный идентификатор (QR code), в котором будет содержаться вся необходимая информация о принадлежности и статусе разрешения. Во время прохождения таможенного контроля водитель будет предъявлять бланк разрешения и после идентификации разрешение будет считаться использованным”, — рассказал министр.

В.Омелян добавил, что функционирование такой системы поможет избежать создания искусственного дефицита разрешений для осуществления международных автомобильных грузовых перевозок и будет надежным источником данных, в первую очередь для перевозчиков, а также важным элементом контроля по эффективности использования разрешений и их выдачи.

“Уже в январе 2018 года в Мининфраструктуры будут представлен практические наработки в рамках разработки онлайн-системы, а также изменений в нормативно-правовой базы, что позволит практически имплементировать новый подход. После этого, совместно с экспертами и рынком наши наработки будут финализированы, и уже в первом квартале 2018 года мы планируем запустить систему в тестовом режиме”, — резюмировал министр.

Напомним, Кабинет министров Украины снизил портовые тарифы на 20% с 1 января 2018 года.