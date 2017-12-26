Мониторинг АЗС: некоторые заправки повысили стоимость горючего

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 26 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,27 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,27 грн, А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 31,47 грн, а дизтопливо - в среднем 27,83 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 28,04 грн за литр, А-95 - 28,91 грн за литр, А-95 + - 30,31 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,91 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,40 грн за литр, А-95 - 26,90, А-95 + - 27,52 грн за литр и дизтоплива - 24,55 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,25 грн за литр;

• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,98 грн на литр;

• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,35 грн на литр.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.