Полиция открыла уголовное производство из-за антисемитских надписей в Одессе

ОДЕССА-КИЕВ. 26 декабря. УНН. По фактам антисемитских надписей на одесских зданиях - объектах еврейского наследия - полиция открыла уголовное производство. Об этом на своей странице в Faceboo написал советник председателя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент УНН.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до пяти лет.

"Несмотря на основания полагать, что эти надписи - очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, что негодяи будут установлены и понесут должное наказание", - отметил Р.Форостяк.

Как сообщал УНН, в Одессе неизвестные исписали антисемитскими лозунгами Бродскую синагогу на Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр "Бейт Гранд" на Тираспольской.