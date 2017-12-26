За сутки на дорогах Украины погибло 19 человек - Аброськин

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение мину сутки на дорогах Украины погибло 19 человек, еще 100 получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Только за сутки, 25.12.2017, на дорогах нашей страны погибло 19 человек и травмировано 100 граждан. С начала года погибли 3659 наших граждан разного возраста, травмированы - 34 тис.143. Чтобы понять масштаб трагедии и угрозы нашему обществу, такое количество травмированных можно сравнить с количеством жителей довоенной Авдеевки, а убитых - это почти две Затоки в Одесской области", - написал Аброськин.

Как сообщал УНН, правительство одобрило усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.