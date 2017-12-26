Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 декабря 2017 16:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

За сутки на дорогах Украины погибло 19 человек - Аброськин

За сутки на дорогах Украины погибло 19 человек - Аброськин

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение мину сутки на дорогах Украины погибло 19 человек, еще 100 получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Только за сутки, 25.12.2017, на дорогах нашей страны погибло 19 человек и травмировано 100 граждан. С начала года погибли 3659 наших граждан разного возраста, травмированы - 34 тис.143. Чтобы понять масштаб трагедии и угрозы нашему обществу, такое количество травмированных можно сравнить с количеством жителей довоенной Авдеевки, а убитых - это почти две Затоки в Одесской области", - написал Аброськин.

Как сообщал УНН, правительство одобрило усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, дорога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.