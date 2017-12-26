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Авто въехало в торговую палатку в центре Ужгорода: три человека пострадали

Авто въехало в торговую палатку в центре Ужгорода: три человека пострадали

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня после обеда в центре Ужгорода возле рынка "Белочка" авто с иностранной регистрацией въехало в торговую палатку, в результате ДТП в больнице оказались трое граждан. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

“Автомобиль Mercedes с иностранной регистрацией въехал в торговую точку. В результате госпитализированы трое пострадавших — в возрасте 70, 61, 50 лет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ДТП”, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

В управлении патрульной полиции в Закарпатской области сообщили УНН, что за рулем авто, которое въехало в прилавок с фруктами, была женщина.

Как сообщал УНН, в Одессе пьяный водитель пытался заехать на авто в супермаркет.

Источник: УНН
Теги: ДТП, автомобиль, Ужгород
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