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Полиция заблокирована в соцсетях более тысячи "групп смерти"

Полиция заблокирована в соцсетях более тысячи "групп смерти"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правоохранительные органы заблокировали более тысячи "групп смерти" в социальных сетях. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Хочу вспомнить нашу реакцию на так называемые группы "Синий кит",  - действия правоохранителей минимизировали потери среди детей. Мы заблокировали более тысячи таких "групп смерти" в социальных сетях и эта проблема почти исчезла", - рассказал С.Князев.

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Как сообщал УНН, смертельная игра для подростков "Синий кит" из России пришла в Польшу. Три случая самокалечения зафиксировано в Западнопоморском воеводстве Польши на северо-западе страны.

Напомним, в школе Николаева обнаружили 15 подростков, вовлеченных в игру "синий кит".

Источник: УНН
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