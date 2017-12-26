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Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты России

Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты России

Ксения Собчак

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Центризбирком России рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Центризбирком рассмотрел документы Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, а также разрешил начать официальную кампании и сбор подписей в свою поддержку.

Напомним, Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному стать ее доверенным лицом.

Как сообщал УНН, ЦИК Российской Федерации отказала Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ из-за непогашенной судимости.

Источник: УНН
Теги: Россия, Ксения Собчак, президент
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