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Новости: Криминал
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Правоохранители в этом году выявили 321 факт торговли людьми

Правоохранители в этом году выявили 321 факт торговли людьми

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2017 году правоохранители выявили и пресекли 321 факт торговли людьми в Украине. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Сейчас нами разрабатывается амбициозный план мероприятий, который позволит перевести Украину в первую группу стран, которые противодействуют торговле людьми. В 2017 году выявили и пресекли почти втрое больше подобных преступлений - 321 факт против 131 в 2016 году", - рассказал С.Князев.

Он уточнил, что большее количество зафиксированных подобных преступлений является констатацией того, что "мы более эффективно начали работать и выявлять преступления в данном направлении".

Напомним, полиция заблокировала в соцсетях более тысячи "групп смерти".

Источник: УНН
Теги: торговля людьми, полиция
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