Суд вернул Авакову-младшему загранпаспорт и снял электронный браслет

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Соломьянскький районный суд Киева вернул сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру, который является фигурантом "дела рюкзаков", загранпаспорт и снял электронное средство контроля местонахождения. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Соломенский суд 22 декабря частично удовлетворил наше ходатайство о продлении Александру Авакову еще на два месяца меры пресечения в виде личных обязательств. Суд обязал его являться по первому требованию к следователю, сообщать об изменении местонахождения. В то же время, суд вернул ему документы, предоставляющие право выезда за границу и снял электронное средство контроля", - сказали в САП.

Напомним, Апелляционный суд Киева отправил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции решение об аресте на имущество сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, который является фигурантом по делу о рюкзаках МВД.

Как повыдомляв УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избран двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину. 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.