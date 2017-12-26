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Следствие не установило лиц, убивших журналиста Шеремета - Князев

Следствие не установило лиц, убивших журналиста Шеремета - Князев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сегодняшний день лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета не установлены. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергее Князев, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, лица, совершившие убийство гражданина Шеремета не установлены", - заявил Князев.

Князев также объяснил, почему были засекречены решения судов.

"Почему мы засекретили в этом правонарушении решения судов? Не только в этом, а в многих в которых продолжаются расследования и требуют решения судов первой инстанции. Чтобы правонарушители не понимали какими, путями идут следственные подразделения", - отметил Князев.

Напомним, по данным МВД, следствие не имеет четких подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал УНН, 20 июля 2016 около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция
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