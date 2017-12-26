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В Нацполиции назвали количество зарегистрированных правонарушений в этом году

В Нацполиции назвали количество зарегистрированных правонарушений в этом году

КИЕВ. 26 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались. Между тем за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано почти 500 490 правонарушений. То есть мы констатируем, что в 2017 году количественный уровень преступности не очень изменится в нашем государстве. Но при этом количество раскрытых преступлений по сравнению с 2016 годом выросла на 40 тысяч", рассказал С.Князев.

Он добавил, что правоохранителям удалось сократить совершение краж почти на 50 тысяч - до 254 тысяч в 2017 года, а количество раскрытых преступлений возросло на 15%. Кроме того, в 2017 году было совершено более почти 16 тысяч грабежей, разбойных нападений - также уменьшается.

"О умышленных убийств - в этом году зафиксировано на 121 убийство меньше. 1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев, из них раскрыто 89%. Кроме того, увеличилось количество фактов обнаружения нелегального оружия", - резюмировал С.Князев.

Как сообщал УНН, в 2017 году правоохранители выявили и пресекли 321 факт торговли людьми в Украине.

Источник: УНН
Теги: полиция, правонарушение
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