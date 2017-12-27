Стало известно, насколько профинансированы пенсии за январь

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По состоянию на 26 декабря 2017 года Пенсионный фонд профинансировал пенсии января 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

"По состоянию на 26 декабря 2017 года профинансированы пенсии января 2018 года через предприятие почтовой связи по датам выплаты с 4 по 8 января включительно и через банки с 4 по 7 января включительно. Общая сумма финансирования составляет 5,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца декабря всем военнослужащим выплатят пенсии, кроме того будет обеспечена выплата пенсий через банки по следующим выплатным датами в пределах поступлений в ПФУ.

Напомним, с нового года пенсии военных вырастут на 62%.