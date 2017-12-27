Боевики сегодня четыре раза нарушили "новогоднее перемирие" - штаб АТО

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины, но украинские военные огонь не открывали, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили четыре провокационных обстрела позиций сил АТО ", - отметили в пресс-центре штаба.

В частности, по информации штаба, на луганском направлении враг более часа вел огонь по нашим оборонных укреплениях с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки вблизи Луганского.

"А в районе Новолуганского и Золотого активизувалисися вражеские снайпера, которые обстреливал опорные пункты украинской армии", - добавили в пресс-центре.

Кроме того, по данным штаба, на донецком направлении, в обед, из стрелкового оружия противник нарушал перемирие у шахты Бутовка. Но украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В штабе раз подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

Как сообщал УНН, минувшие сутки в АТО прошла без потерь среди украинских военных.