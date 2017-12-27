Определились победители гонки преследования чемпионата Украины по биатлону

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В селе Яворов Львовской области продолжился чемпионат Украины по биатлону женской и мужской гонкой преследования, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Несмотря на солнечную погоду соревнования проходили в условиях сильного ветра - отсюда и большое количество промахов у всех спортсменов на огневых рубежах.

У женщин вторую гонку подряд чемпионата Украины победила Дарья Блашка несмотря на суммарные 10 незакрытых мишеней. Ее время 31:54,6 мин. На 44,9 с отстала Мария Кручова (5). Тройку призеров замкнула Надежда Белкина (9).

У мужчин не было равных Виталию Трушу (7) - 36:49.8 мин. За ним к финишу добрался Богдан Цымбал (7) +26,8 с и Максим Ивко (5) + 48,2 с.

Напомним, что Юлия Джима представит Украину в Рождественской гонке, которая пройдет 28-го декабря в Германии.