Водитель сбил двух женщин на елочном базаре в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня на улице Тараса Карпы в Кропивницком водитель автомобиля Subaru совершил наезд на двух женщин, которые выбирали елку на ярмарке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Кропивницкого.

“Не остановившись, водитель скрылся с места происшествия. Через 20 минут патрульные нашли его на проспекте Винниченко. На вопрос, почему он бежал, мужчина ответил, что испугался”, - сообщили в полиции.

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Также в пресс-службе добавили, что в результате ДТП пострадали две женщины — 1961 и 1991 года рождения. Патрульные вызвали скорую, врач их осмотрел, обнаружил ушиб мягких тканей, однако, пострадавшие отказались от госпитализации.

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На водителя 1997 года рождения составлено 2 админматериала — ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.