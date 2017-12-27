Стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Издание Goal.com объявило список из 11 игроков, которые продемонстрировали лучшее выступление по итогам стартовой части сезона 2017-18 годов в АПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

Тотальное большинство в перечне заняли представители безоговорочного лидера в турнирной таблице "Манчестер Сити" - восемь.

Полностью сборная выглядит так:

Де Хеа ( "Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ( "Ливерпуль"), Джеймс Тарковского ( "Бернли"), Делф, Отаменди, Кайл Уокер, Давид Сильва, Фернандиньо, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Стерлинг ( все "Манчестер Сити").

Заметим, что "горожане" выиграли 18 из 19 поединков чемпионата и завтра проведут поединок следующего тура соревнований против "Ньюкасла".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер Мхитаряна.