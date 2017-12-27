Регистрация | Вход |
USD: 27,94 -0,0063  EUR: 33,12 -0,0075 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 декабря 2017 04:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
На Новый год в Украине ожидается "весенняя" погода
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ

Стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Издание Goal.com объявило список из 11 игроков, которые продемонстрировали лучшее выступление по итогам стартовой части сезона 2017-18 годов в АПЛ, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

Тотальное большинство в перечне заняли представители безоговорочного лидера в турнирной таблице "Манчестер Сити" - восемь.
Полностью сборная выглядит так:

Де Хеа ( "Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ( "Ливерпуль"), Джеймс Тарковского ( "Бернли"), Делф, Отаменди, Кайл Уокер, Давид Сильва, Фернандиньо, Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Стерлинг ( все "Манчестер Сити").

Заметим, что "горожане" выиграли 18 из 19 поединков чемпионата и завтра проведут поединок следующего тура соревнований против "Ньюкасла".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер Мхитаряна.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.