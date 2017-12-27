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Обнародован текст законопроекта об Антикоррупционном суде

Обнародован текст законопроекта об Антикоррупционном суде

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На официальном сайте Верховной Рады Украины обнародовали текст законопроекта Президента Украины Петра Порошенко о "Высший антикоррупционный суд", передает УНН.

Согласно пояснительной записке законопроекта, специализированный антикоррупционный суд должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, содержащих коррупционную составляющую.

Предложено, чтобы Высший антикоррупционный суд рассматривал уголовные производства как относительно коррупционных преступлений, определенных коррупционными, а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 УК, в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 Уголовного кодекса Украины так и в отношении других, связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство, преступлений.

В частности, предполагается, что суд сможет слушать дела о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (статья 209 Уголовного кодекса Украины), если легализация (отмывание) будет касаться доходов, полученных в результате совершения именно коррупционных преступлений, а не вследствие каких-либо других преступлений, не связанных с коррупцией.

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Проектом закона предлагается, чтобы суд рассматривал коррупционные дела, если размер причиненного ущерба будет в 500 и более раз превышать размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как отмечается в проекте документа, председатель Высшего антикоррупционного суда будет избираться из числа его судей. Председатель суда будет иметь одного заместителя, который будет осуществлять административные полномочия.

Что касается специальных требований к кандидатам на должность судей Высшего антикоррупционного суда. Например, кандидат должен быть гражданином Украины и не моложе 35 лет, иметь стаж работы в должности судьи не менее 5 лет или иметь ученую степень в области права и стаж научной работы не менее 7 лет, или адвокатской практики в суде не менее 7 лет и т.д.

При этом, судьей антикоррупционного суда не сможет стать кандидат, который за последние 10 лет работал в правоохранительных органах, был депутатом всех уровней, в течение 5 лет входил в руководящие органы политических партий или был связан с партиями и тому подобное.

Кроме того, согласно предложениям Венецианской комиссии, к процедуре отбора судей будут также привлечены муждународные эксперты.

В частности, проектом закона предусматривается создать при Высшей квалификационной комиссии судей Украины Общественный совет международных экспертов, численностью не более 7 членов, которые будут назначаться ВККС исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, 22 декабря, эксперты представили Президенту проект закона об Антикоррупционном суде, который включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Как сообщал УНН, Порошенко во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, Антикоррупционный суд
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