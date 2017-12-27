В РФ подготовили законопроект о пользовании недрами аннексированного Крыма

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Совет министров России на заседании рассмотрела законопроект о пользовании недрами оккупированного Крыма. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте российского правительства, передает УНН.

В частности, проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с "принятием" в Российскую Федерацию Республики Крыма и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" предлагает установить, что право пользования участками недр предоставлять правительству Российской Федерации на основные результатов аукциона на право пользования участками недр.

Отмечается, что проект этого закона рассмотрел и одобрила на своем заседании 18 декабря 2017 Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности.

Напомним, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза не отправят в Крым своих представителей на выборах президента России в 2018 году.