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Мать с двумя детьми на Волыни отравились газом

Мать с двумя детьми на Волыни отравились газом

ЛУЦК-КИЕВ. 26 декабря. УНН. В одном из сел Волыни семья отравилась из-за утечки природного газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынского областного центра экстренной медицинской помощи.

Медиков родные вызвали из-за ухудшения самочувствия пятилетней девочки. Когда "скорая" прибыла, один ребенок находился без сознания, а другие члены семьи чувствовали себя плохо.

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Семью вывели из здания, после чего проветрили дом. Пострадавших отправили в больницу для обследования.

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Причиной отравления стала неисправная бытовая газовая плита на кухне. Пламя погасло, а газ продолжал выходить, им и надышалась семья.

Источник: УНН
Теги: газ, отравление, дети, Волынская область
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