В УПЦ призвали украинцев помолиться за освобождение военнопленных

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украинской Православной Церкви просят молитв каждого украинца, чтобы завтра 74 украинских военнопленных были освобождены и они смогли встретить Рождественские праздники дома. Об этом УПЦ написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Мы все напряженно ждем результатов обмена, молимся об успехе этого дела и призываем к молитвам каждого украинца. Сейчас мы делаем для этого все, что от нас зависит", - заявил глава военного отдела УПЦ.

Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал всех верующих молиться о том, чтобы украинские военнопленные смогли встретить Рождественские праздники дома.

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"Накануне Рождества Православная Церковь призывает каждого человека принести в дар Новорожденному Христу свой подарок - добрые дела. Верим, что успех обмена военнопленными станет тем добрым делом нашей Церкви, и всех, от кого этот обмен зависит, достойным подарком Новорожденному Христу", - сказал митрополит Августин.

Также митрополит Августин напомнил, что "этот обмен становится возможным не только благодаря договоренности политиков, но и стараниям Православной Церкви, благодаря Патриарху Кириллу, который помог начать реальные переговоры по обмену пленных".

Напомним, что 27 декабря должен состояться первый этап обмена 74 военнопленных.