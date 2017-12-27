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В МИД РФ не исключили возвращения российский офицеров на Донбасс

В МИД РФ не исключили возвращения российский офицеров на Донбасс

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские офицеры теоретически могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту", передает УНН.

"В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицеров. Я думаю, что это теоретически возможно", - отметил Карасин.

Напомним, МИД Польши призвал РФ немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, РФ, СЦКК
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