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Луценко заявил, что лоббировал назначение Коломойского председателем Днепропетровской ОГА

Луценко заявил, что лоббировал назначение Коломойского председателем Днепропетровской ОГА

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лоббировал назначение бизнесмена Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Об этом он сообщил во время итервью украинским телеканалам, передает корреспондент УНН.

Он считает, что назначение Игоря Коломойского должно было засвидетельствовать сотрудничество “бизнеса и новой власти” и способствовать стабилизации ситуации в регионе.

“Я был тем человеком, который лоббировал назначение Коломойского”, — отметил Генпрокурор.

Напомним, что Коломойский в 2014 году возглавлял Днепропетровскую ОГА, но подал в отставку.

Как сообщал УНН, суд запретил собирать и распространять информацию о Коломойском.

Источник: УНН
Теги: Луценко, назначения, Коломойский
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