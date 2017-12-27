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Луценко: мы с Сытником согласились, что публичное "сведение счетов" было ошибкой

Луценко: мы с Сытником согласились, что публичное "сведение счетов" было ошибкой

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам заявил о том, что он, совместно с директором НАБУ Артемом Сытником, признает то, что публичное "сведение счетов" было ошибкой, сообщает УНН.

“Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях после его возвращения из США, мы провели обсуждения ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют и другие вещи, в том числе с моей стороны. Этого не понимают ни украинцы, ни за рубежом”, — заявил Луценко.

Он также отметил, что такая ситуация наносила удар по правоохранительной системе.

“Поэтому я сразу предлагал тогда и сейчас стою на том, что нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу”, — сказал он.

Как сообщал УНН, ГПУ возбудила дело из-за обысков здания Минюста работниками НАБУ.

Источник: УНН
Теги: Луценко, ГПУ
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