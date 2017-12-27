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В Сирии сбили самолет армии Асада: погиб пилот

В Сирии сбили самолет армии Асада: погиб пилот

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В западной сирийской провинции Хама сбили самолет вооруженных сил страны. В результате инцидента погиб пилот, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны”, — сообщает издание со ссылкой на министерство обороны Сирии.

Отмечено, что в ведомстве сообщили, что “самолет атаковали террористы”.

В результате инцидента погиб пилот воздушного судна.

Также сообщается, что ответственность за произошедшее взяла на себя джихадистская группировка “Хайят Тахрир аш-Шам”.

Как сообщал УНН, жертвами авиаудара коалиции в Йемене стали 15 человек, еще 59 пострадали.

Источник: УНН
Теги: самолет, погибший, Сирия
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