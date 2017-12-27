В Киеве водитель автомобиля врезался в отбойник

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В столице на Броварском проспекте автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.

“С места серьезного ДТП в Киеве на Броварском проспекте: автомобиль насквозь прошил отбойник. По словам свидетелей, водитель автомобиля марки MG, пытаясь обогнать фуру, выехал в крайний левый ряд. В это время в левом ряду двигался Subaru”, — говорится в сообщении.

Указано, что водитель “японца”, пытаясь избежать столкновения с “китайцем”, свернул влево и на полной скорости врезался в отбойник. Автомобиль застрял между двух частей ограждения. Отбойник, который оторвался от удара, насквозь прошил MG.

В результате аварии пострадавших нет.

Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС.

Как сообщал УНН, в Киеве бетономешалка врезалась в авто французского посольства.