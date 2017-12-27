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В ГПСУ показали, как будет работать биометрический контроль на границе

В ГПСУ показали, как будет работать биометрический контроль на границе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. С 1 января 2018 биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска заработает в 157 международных пунктах пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, передает УНН.

"1 января 2018 в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработает биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. К остальным иностранцев обязательная фиксация биометрических данных будет применяться по результатам анализа и оценки рисков ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является обеспечение национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Напомним, система биометрического контроля заработала в тестовом режиме и не касается граждан, которые пересекают границу Украины.

Источник: УНН
Теги: пограничники, контроль
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