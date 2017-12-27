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Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Центризбирком РФ начал процедуру приема у президента России Владимира Путина документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Как сообщается, пакет документов у В.Путина принимают сотрудники рабочей группы ЦИК по приему документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

Напомним, 26 декабря инициативная группа в ходе заседания официально заявила о выдвижении российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.

Как сообщал УНН, В.Путин в середине декабря заявил, что пойдет на выборы, но как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Источник: УНН
Теги: выборы, Владимир Путин, ЦИК, президент
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