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Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года

Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство одобрило Экспортную стратегию Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, передает УНН.

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины единогласно одобрилЭкспортную стратегию Украины ("дорожную карту" стратегического развития торговли) на 2017-2021 годы.

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Как отметил Премьер-министр, рост украинского экспорта в этом году достиг 20%, однако Украина не должна на этом останавливаться и расширять внешнюю торговлю и продолжать наращивать экспорт.

Напомним, в 2018 году Украина проведет оценку соглашения о ЗСТ с Евросоюзом.

Источник: УНН
Теги: экспорт, правительство, Кабинет министров, стратегия
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