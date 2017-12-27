Украина должна переходить на экспорт наукоемкой и инновационной продукции - Кубив

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украине необходимо переходить от торговли сырьем к экспорту наукоемкой и инновационной продукции. Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает УНН.

"Должен состояться переход от торговли сырьем на торговлю наукоемкой и инновационной продукцией", - подчеркнул С.Кубив.

По его словам, экспорт составляет 50% ВВП, поэтому в этом году он стал двигателем экономического роста и может обеспечить его в следующем году.

"Украинские товары имеют все шансы занять места на мировых рынках", - убежден министр экономики.

Напомним, в Минэкономразвития прогнозируют ежегодный рост экономики Украины.