Украина потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этом году Украина нарастила импорт, в частности энергоресурсов, из-за блокады Донбасса, что негативно отразилось на торговом балансе и привело к потере 1% ВВП. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

“Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады”, — заявил глава правительства.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов и начинать их экспорт.

Как сообщал УНН, по данным НБУ, потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оцениваются в 0,5 млрд долларов.