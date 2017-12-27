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Украина потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса

Украина потеряла 1% ВВП из-за блокады Донбасса

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В этом году Украина нарастила импорт, в частности энергоресурсов, из-за блокады Донбасса, что негативно отразилось на торговом балансе и привело к потере 1% ВВП. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

“Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады”, — заявил глава правительства.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина должна наращивать добычу собственных энергоресурсов и начинать их экспорт.

Как сообщал УНН, по данным НБУ, потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оцениваются в 0,5 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, блокада
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